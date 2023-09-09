В Беларуси на валютном рынке неспокойно 9.09.2023, 17:50

2,332

Евро дешевле 3,5 рубля найти в обменниках не получится.

Доллар и евро на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи преимущественно дорожали. На это оперативно реагировали банки — повышали курсы в обменниках. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Так, евро дешевле 3,5 рубля найти не удастся, а курс доллара в некоторых обменниках превышает отметку в 3,3 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,31 рубля («Беларусбанк»), а ниже всего — 3,281 рубля («БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк»). Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,272 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,541 рубля («БСБ Банк»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк» (3,516 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,5 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Курс покупки российского рубля выше всего в «Статусбанк» — 3,331 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,37 рубля за 100 российских рублей («Банк Дабрабыт», «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «МТБанк», «Сбер Банк (Беларусь)»), а самый низкий — 3,34 рубля («Цептер Банк»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».