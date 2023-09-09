Свитан: После выхода ВСУ на север Бахмута россияне окажутся в окружении 9.09.2023, 17:53

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Сейчас Силы обороны Украины контролируют вход и выход россиян из Бахмута.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан отметил в комментарии для «Еспресо», что россияне готовятся к наращиванию наступательного импульса на Луганском направлении.

«Россияне готовятся к наращиванию наступательного импульса. После того, как будут введены резервы ВСУ для прорыва Запорожского фронта, именно в этот момент противник готовится ударить на Луганском направлении. В основном по Купянско-Сватовскому направлению. Также враг будет пытаться удержать наши войска, которые сейчас обходят Бахмут. Если на севере Бахмута мы еще продвинемся на несколько километров в районе Берховки, тогда российский гарнизон попадет в затруднительную ситуацию», - объяснил Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, в настоящее время Силы обороны Украины контролируют вход и выход россиян из Бахмута.

«После выхода ВСУ на север Бахмута, ВСУ полностью закроют россиянам движение из Бахмута. Россияне окажутся в окружении, и не только в оперативном. Поэтому они пытаются удержать наши войска в районе Берховки. К югу от Бахмута наше движение идет в сторону Горловки. Там враг тоже может активизироваться, когда начнется основная часть нашего наступления», - добавил Свитан.

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