Белорус поделился способом, как за пять минут перебрать ведро черники 5 9.09.2023, 18:01

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Он довольно простой.

В выходные многие белорусы, наверняка, отправятся в лес за ягодами — погода тому благоприятствует, а те, кто успел сходить «на разведку» в лес на неделе, уже успели похвастаться фотографиями богатого урожая черники в соцсетях. Однако, даже если вам повезёт набрести на ягодные места и заполнить вёдра ягодами, на этом ваш труд не закончится — их предстоит ещё перебрать.

На это уходит, как правило, немало сил и времени, однако, есть способ упростить процесс, превратив его в минутное дело, отмечает «Телеграф».

Оригинальным способом переборки ягод поделился в TikTok один опытный белорусский сборщик ягод. По словам его супруги, именно так они вот уже несколько лет удаляют все мелкие листочки, веточки и мусор из собранных ягод.

Для этого мужчина использует специальную доску с бортиками по краям (чтобы ягоды не улетали в стороны). Установив её вертикально под небольшим уклоном над ведром, он высыпает на неё небольшими порциями ягоды, давая им скатываться вниз. Листочки при этом задерживаются на доске или сдуваются в сторону. По словам авторов этого лайф-хака, таким образом можно перебрать ведро черники буквально за пять минут.

Некоторые пользователи в интернете также утверждают, что похожим способом пользовались ещё их бабушки, причём никаких специальных приспособлений для этого не нужно — достаточно положить под две ножки обычного стола какую-нибудь подставку, чтобы создать небольшой уклон. А далее — всё, как на видео.

В комментариях интернет-пользователи поделились и другими лайф-хаками, как быстро перебрать чернику. Кто-то предлагал залить ягоды водой (однако, в этом случае ягода «наберёт» много влаги и может «потечь», предупреждают опытные сборщики ягод, и такая черника сгодится только на быструю переработку, например, на варенье), кто-то предложил выдувать листву и мелкий мусор феном.

Именно такой оригинальный способ продемонстрировала одна из интернет-пользовательниц на Youtube. Для этого она предложила высыпать чернику на металлический противень из духовки и обдувать его с помощью фена. Правда, делать это женщина рекомендовала на улице — иначе после такой ускоренной чистки всё сэкономленное время придётся потратить на уборку дома.

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