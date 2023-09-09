Три сценария развития конфликта между Азербайджаном и Арменией 2 9.09.2023, 18:09

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Прогноз аналитиков.

В начале сентября азербайджанские войска начали массово накапливаться вблизи линии боевого столкновения в Нагорном Карабахе, а также у границ с Арменией. Об ухудшении военно-политической ситуации в регионе и концентрации азербайджанских войск заявил, в частности, президент Армении Никол Пашинян. «Апостроф» пытался разобраться, чего ждать дальше.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха является одним из самых длинных в истории постсоветских стран. После 1988 года уже прошли две полноценные войны, которые окончательно не разрешили ситуацию в ту или иную сторону. После Второй Карабахской войны 2020 года в регион были введены миротворческие силы без мандата международных структур – по сути российский оккупационный корпус. Но, начиная с февраля 2022 года, ситуация кардинально изменилась и все увидели, что Россия – это "колосс на глиняных ногах". Это стало очевидным не только в Баку, но и в Ереване. И вот судя по всему, осень 2023 года в этом регионе станет жаркой в полном смысле этого слова.

Фото и видео колонн техники и личного состава направляющихся к границам войск Армении и Азербайджана заполонили интернет. Есть информация о частичной мобилизации армянских военнослужащих запаса. Многие западные наблюдатели выдвигают сразу несколько вариантов дальнейшего развития событий, которые очень оптимистичны для Баку и касаются исключительно участков фронта, где может быть проведена военная операция.

По одним данным все боевые действия ограничатся Карабахом. По другим – будет прорублен коридор через территорию Армении - и таким образом Азербайджан соединится с Нахичеванью. И, наконец, почти фантастический – азербайджанская армия будет действовать и в Карабахе, и будет пробивать коридор из Азербайджана в Нахичевань через Армению.

Совокупность заявлений представителей Азербайджана свидетельствует о том, что военные действия, в случае их начала, могут быть ограничены Нагорным Карабахом, а переброска войск к границам является своеобразной страховкой и предупреждением.

В частности, на этой неделе руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов во время официального визита в Венгрию и Хорватию дал интервью агентству АЗЕРТАДЖ и венгерскому "Мадьяр Демократа", в котором заявил, что серьезным источником напряжения и опасности в регионе "является присутствие незаконных военных формирований на территории Азербайджана численностью около 10 тысяч человек, которое сохраняется до сих пор": "Это является грубым нарушением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Они находятся на довольствии Армении, которая финансирует их из своего государственного бюджета. Часть личного состава этих формирований является военным персоналом вооруженных сил Армении".

Байрамов назвал неподконтрольную пока Азербайджану территорию Карабаха "серой зоной", заявив, что на территории Азербайджана не будет никаких серых зон, и это красная линия для Азербайджана. Наконец, Байрамов заявляет, что сухопутная связь между западными районами Азербайджана и Нахичеванью будет восстановлена в любом случае, даже без участия Армении.

О том, что Азербайджан не потерпит никаких серых зон заявил в Агдаме также помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Кроме того, 7 сентября представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Deutsche Welle заявил: "Армения все еще не вывела из Карабаха, признанной на международном уровне суверенной территории Азербайджана, около 10 тысяч военнослужащих вооруженных сил Армении с 30 танками, 50 единицами артиллерии и другой тяжелой техникой. Она до сих пор держит там (в Карабахе) свои силы. Они по-прежнему финансируют сепаратистский режим из государственного бюджета, что незаконно. Эти 10 тысяч вооруженных боевиков Армении стали легитимной военной целью Азербайджана, поскольку являются реальной угрозой для безопасности азербайджанского народа".

В тот же день, 7 сентября, на проправительственном канале caliber.az вышло интервью с Фархадом Мамедовым – бывшим директором азербайджанского Центра стратегических исследований. Он фактически заявил о неизбежности проведения контртеррористической операции (КТО) в Карабахе, если в ближайшее время не будут выполнены условия Азербайджана. Также Мамедов направил месседж армянской стороне (и другим международным игрокам, включая США), что Азербайджан не собирается атаковать территорию Армении, а концентрация войск на границах связана исключительно с защитой своих суверенных территорий на случай, если армянские войска попытаются прийти на помощь ограниченному. армянскому военному контингенту, расположенному в Карабахе.

Причем Мамедов утверждает, что в отличие от войны 2020 года, когда Азербайджан ограничивал нанесение ударов вглубь территории Армении, на сей раз этого не произойдет. Удары будут наноситься по любым военным целям и живой силе противника в Армении, если азербайджанская сторона признает их угрозой для подразделений вооруженных сил Азербайджана, расположенных в Лачине, Кельбаджаре, Нахичеване и т.д.

Сейчас азербайджанская армия полностью восстановила свои возможности и арсеналы после войны 2020 года - азербайджанские самолеты летают в Израиль практически без остановок. По некоторым данным от азербайджанских военных, на первом этапе задача КТО будет заключаться лишь в уничтожении армянских вооруженных формирований в полевых лагерях непосредственно в Карабахе.

Затем будет рывок и вход в Ханкенди (Степанакерт), после чего с самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой будет покончено де-юре и де-факто. Скорее всего, российские «миротворцы» будут молча наблюдать за происходящим. В противном случае подавлять активность российских «миротворцев» будут расположенные в Гадруте азербайджанские коммандос и гарнизон в Шуше.

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