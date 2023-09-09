Путин не решился выйти из Кремля, чтобы принять участие в выборах 2 9.09.2023, 18:32

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Российский правитель голосовал онлайн.

Президент России Путин, не выходя из Кремля, проголосовал на продолжающихся в России региональных выборах. Онлайн-голосование в этом году возможно в ряде российских регионов, включая столицу Москву, передает ТСН.

В видеотрансляции Кремля Путин призвал жителей регионов, где проходят выборы, принять участие в голосовании.

«Тем более что избирательные процедуры в нашей стране организованы максимально комфортно», — добавил российский президент, сидя перед компьютером в своем кабинете.

На опубликованном фото видна надпись на экране его компьютера: «Спасибо, вы успешно проголосовали». Это свидетельствует, что хозяин Кремля не приходили на избирательный участок, а проголосовали дистанционно.

Критики онлайн-голосования в России утверждают, что его недостаточная прозрачность открывает двери для массовых манипуляций на выборах. Именно с этой целью хозяин Кремля, готовящийся к следующим выборам президента 2024 года, готовит россиян к такому способу волеизъявления.

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