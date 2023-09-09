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В Новой Каховке украинские партизаны провели успешную диверсию

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  • 9.09.2023, 18:42
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В Новой Каховке украинские партизаны провели успешную диверсию

Взорвано авто оккупантов.

Украинскому подполью в Новой Каховке удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации на временно оккупированных территориях.

Как сообщает украинский Центр национального сопротивления, партизаны взорвали автомобиль оккупантов, который использовался для передвижения, охраны «бюллетеней» и «избирательных участков», во время псевдовыборов, устроенных Россией на временно оккупированных территориях.

«В результате подрыва авто - один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения», - отмечают в ЦНС.

Там также напоминают, что оккупанты готовятся к проведению мобилизации на оккупированных территориях юга и уже создали сеть военкоматов на захваченных землях, но у них нет данных о гражданах.

«Поэтому враг использует «выборы», чтобы обновить информацию о мужском населении региона», - отмечают в ЦНС.

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