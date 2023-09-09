Белорусский психолог объяснила, как научить ребенка делать уроки самостоятельно 9.09.2023, 18:54

Специалист дала несколько важных рекомендаций.

«Подскажите, как научить ребенка делать уроки самостоятельно», - с таким вопросом к «АиФ» обратилась жительница Мяделя.

– Чтобы ребенок постепенно учился делать уроки сам, важно помогать ему, а не делать домашнее задание вместо него. Эту ошибку совершают многие взрослые, чтобы сэкономить время после работы, – объясняет психолог Валерия Александровская. – Со временем вы поймете, какие уроки ребенок может выполнить сам, а с какими ему нужна ваша помощь. Ориентируясь на это, предложите ребенку сначала самостоятельно выполнить задания по легкому для него предмету, а потом подумать над более трудным.

Тут важно сказать, что вы в любом случае сможете его подстраховать и помочь с решением. Однако домашнее задание – это в первую очередь обязанность ученика. Не ругайте ребенка, если он не может решить простой пример. Не рвите тетрадь, не кричите. Такие действия только усилят страх ребенка совершить ошибку. Проецируйте его переживания на себя. Ведь в возрасте семи лет вам тоже приходилось больше времени тратить на решение задачи про яблоки. А ваш ребенок только учится.

Также составляйте распорядок дня. Распланируйте с ребенком время, которое он посвятит урокам, а какое – личному досугу. В какое время он соберет портфель, а в какое приготовит одежду к предстоящему школьному дню. Так ваш малыш будет с каждым днем становиться самостоятельнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».