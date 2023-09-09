Стали известны подробности взрыва и пожара в Крыму 9.09.2023, 19:07

2,050

Оккупационные власти в панике.

Днем в субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Россией Симферополе загорелась воинская часть. Сообщается, что незадолго до этого в городе был слышен взрыв.

Как пишет «Униан», позже стало известно, что возгорание произошло в районе складов цистерн с топливом.

- «Слили» нам документ с планом российской воинской части на ул. Калинина в Симферополе. Пожар или «бавовна» случились в районе складов, где цистерны с топливом хранятся. В общем, жителям близлежащих домов рекомендуем быть от этого места подальше, - сообщает паблик «Крымский ветер».

Также отмечается, что 9 сентября пожар вспыхнул и в Феодосии: «Нам сообщают, что на горе Тепе-Оба в Феодосии, где пожар, может росПВО стоять - уж больно обзор оттуда хороший. Скрещиваем пальцы».

При этом советник гауляйтера аннексированного Крыма Олег Крючков назвал пожар в воинской части в Симферополе «обычным бытовым возгоранием».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».