Лукашенко снова продолжил совместные с РФ военные «учения» 1 9.09.2023, 19:12

Некоторые полигоны работают без перерыва.

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные «учения». Они продлятся как минимум до 17 сентября, сообщает РБК-Украина.

Выходными для некоторых полигонов стали 9 и 10 сентября, но «Доманово», «Гожский» и «Обуз-Лесновский» работают без перерыва.

Учения на полигонах продолжаются с 11 сентября и до:

- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 16.09;

- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 15.09;

- Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 16.09;

- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 15.09;

- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 15.09;

- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 17.09;

- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 17.09;

- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 16.09.

Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 72 недели.

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