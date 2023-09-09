Лукашенко снова продолжил совместные с РФ военные «учения»1
- 9.09.2023, 19:12
Некоторые полигоны работают без перерыва.
Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные «учения». Они продлятся как минимум до 17 сентября, сообщает РБК-Украина.
Выходными для некоторых полигонов стали 9 и 10 сентября, но «Доманово», «Гожский» и «Обуз-Лесновский» работают без перерыва.
Учения на полигонах продолжаются с 11 сентября и до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 16.09;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 15.09;
- Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 16.09;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 15.09;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 15.09;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 17.09;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 17.09;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 16.09.
Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 72 недели.