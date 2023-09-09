Обошли лунной походкой 9.09.2023, 19:17

Фото: EPA-EFE / JAGADEESH NV

Как Индия вырвалась вперед России в изучении спутника Земли, и что значит их успешная лунная программа.

В России принято с иронией относиться к космической программе Индии. Шутки про спутник на повозке с быками и центр управления полетами, в котором все должны петь и плясать в случае успешного запуска, нередки даже среди космических специалистов, не говоря уж о сторонних зрителях, пишет для «Новой газеты Европа» Константин Сергеев.

Однако Индия последовательно развивает свои космические возможности, в то время как «Роскосмос» стагнирует, почивая на лаврах прошлых достижений. А теперь Индия однозначно вырвалась вперед, осуществив успешную лунную миссию, которую Россия провалила. Что результаты этой миссии означают для науки в целом и для расстановки сил в космосе?

Российско-индийский план покорения Луны

После успешной посадки индийского Chandrayaan-3 и аварии «Луны-25» может показаться, что Индия наконец смогла превзойти своего бывшего учителя (как минимум, в межпланетном пространстве). Но на самом деле это случилось еще в октябре 2008 года, когда Индия запустила лунную орбитальную станцию Chandrayaan 1. Тогда индийские космонавты смогли сбросить на Луну небольшой ударный зонд Moon Impact Probe и провести с орбиты частичное картографирование поверхности в мультиспектральном режиме, что позволило уточнить геологические характеристики естественного спутника Земли. Аппарат сумел обнаружить воду в приполярных регионах (в этом Индии помогло сотрудничество с NASA, которое разместило на борту два своих прибора: спектрометр и радар).

Chandrayaan-1 оказался не самой большой удачей: станция проработала всего 10 месяцев вместо запланированных двух лет, — но и это было дольше, чем все автоматические межпланетные станции России к тому моменту. При этом индийцы считали, что российская космонавтика развита лучше, поэтому Индийская организация космических исследований ISRO надеялась на сотрудничество с «Роскосмосом».

Фото: EPA / JAGADEESH NV

Индия планировала достигнуть поверхности Луны при помощи «Луны-25» — точнее, ее предыдущей ипостаси под названием «Луна-Глоб». В ходе этого масштабного и амбициозного проекта Россия намеревалась изучить Луну с орбиты, высадить спускаемый аппарат и сбросить два долгоживущих зонда-пенетратора с сейсмодатчиками. ISRO надеялась, что «Луна-Глоб» доставит на поверхность естественного спутника Земли и индийский луноход, поскольку Индия на тот момент не обладала самостоятельной технологией посадки на Луну.

«Роскосмос» этой технологией тоже не обладал, зато у России был авторитет второй космической державы, а на предприятиях работало немало сотрудников «старой гвардии», которые сажали еще советские аппараты на Луну, Марс и Венеру.

Проект «Луна-Глоб» практически свернули из-за аварии запущенного на Марс «Фобоса-Грунта» в 2011 году, поскольку для его запуска использовалась та же конструкция, что должна была быть задействована в лунной миссии. «Роскосмос» и РАН серьезно пересмотрели проект, умерив амбиции и разделив его на три отдельных запуска: «Луну-25», «Луну-26» и «Луну-27». Поскольку целью «Луны-25» была только отработка технологии посадки, то место индийскому луноходу нашлось лишь на «Луне-27». В 2014 году, после захвата Крыма, по российской лунной программе ударили американские санкции, и запуск проекта снова был отложен на неопределенное время. В конце концов индийцы вышли из сотрудничества с «Роскосмосом» в 2015 году и решили двигаться на Луну самостоятельно.

Неудачная посадка

К тому времени у них был практически готов маленький луноход Pragyan, но требовалось с нуля освоить технологию посадки. Немного помогал опыт Moon Impact Probe и освоенная технология выхода на окололунную орбиту. По аналогии с «Луной-Глоб» Индия решила одним запуском «убить трех лунных зайцев», сразу отправив орбитальный аппарат Chandrayaan 2, спускаемую платформу Vikram и луноход Pragyan. К 2019 году проект был готов.

Орбитальный Chandrayaan-2 выступал в роли разгонного блока и ретранслятора для Vikram. На нем же разместили научное оборудование для исследования лунного грунта и окололунной среды. Самым примечательным прибором стала камера OHRC высокого разрешения для съемки лунной поверхности. Она должна была стать самой мощной фотокамерой у Луны, превзойдя даже разрешающую способность камеры LROC на американском лунном спутнике LRO. В частности, индийская OHRC смогла снять пару мест посадок американцев на Луну и рассмотреть тропинки, оставленные астронавтами Apollo 12 полвека назад. Она же должна была разведать наиболее удобное место посадки для Vikram, а затем запечатлеть его на поверхности Луны.

Орбитальная часть Chandrayaan-2 выполнила свою работу и до сих пор успешно продолжает функционировать на низкой окололунной орбите. Vikram же потерпел аварию на этапе посадки. Снижение запланированно шло до высоты 2,1 км, но потом аппарат перевернулся, продолжил неконтролируемое снижение и разбился.

В России на аварию некоторые журналисты отреагировали с высокомерной иронией: «Вот что бывает, когда отказываешься от сотрудничества с нами».

Фото: EPA-EFE / JAGADEESH NV

Гонка до Луны

Следующая попытка Индии покорить лунную поверхность была предпринята только через 4 года. К этому времени «Роскосмос» как раз сумел подготовить свой первый из запланированных лунных запусков — «Луну-25». Между двумя аппаратами развернулась необъявленная гонка. Первым стартовал Chandrayaan-3, но он двигался более экономичной траекторией, предполагающей неоднократные облеты сначала Земли, а потом Луны для выхода на посадочную орбиту. Поэтому в какой-то момент «Луна-25» смогла ближе подойти к лунной поверхности, что также не могли не отметить в российской прессе.

«Луна-25» разбилась еще до начала посадки из-за неправильной коррекции орбиты.

Chandrayaan-3 же просто продолжал двигаться по ранее запланированной программе полета, который завершился мягким прилунением спускаемого аппарата.

На орбите также остался перелетный модуль, то есть сейчас вокруг Луны обращаются три индийских спутника, два из которых в работоспособном состоянии.

Лунный день за две земных недели

Программа Chandrayaan-3 на Луне была рассчитана всего на 14 земных суток — один лунный день. Причина такой краткосрочности — в холодной лунной ночи, из-за которой может выйти из строя электроника. В прежние времена лунные аппараты СССР, США и Китая от переохлаждения были защищены радиоизотопными источниками энергии, но Индия не обладает необходимыми изотопами, поэтому может полагаться только на солнечные батареи. По завершении лунного рабочего дня Chandrayaan 3 и луноход Pragyan запаслись энергией в аккумуляторах и ушли в спящий режим, ожидая первых лучей солнца следующего дня. У индийских специалистов остается надежда, что аппараты смогут выйти из спячки, но даже то время, что было у аппаратов, они постарались использовать с максимальной пользой для науки.

Chаndrayaan-3 оснащен несколькими приборами для изучения лунной среды вокруг себя: погружаемым в грунт термометром, размещаемым на поверхность сейсмометром и датчиком плазмы. Все приборы сработали как надо. Термометр показал перепады температуры грунта от +55°C на поверхности до -10°C на глубине 8 см. Сейсмометр зафиксировал дрожание грунта от перемещения лунохода и уловил возможное лунотрясение.

Фото: EPA-EFE / PIYAL ADHIKARY

Луноход Pragyan в свою очередь сконцентрировался на изучении лунного грунта с помощью лазерного и изотопного спектрометров. Похожие приборы стоят на марсоходе NASA Curiosity, и в свое время они дали огромный объем информации о строении поверхности Красной планеты. К сожалению, у индийского луноходика было совсем немного времени и энергии, чтобы провести анализ лунных просторов, но некоторую информацию всё же получили. Так, воду обнаружить не смогли, зато обнаружили в грунте серу, что весьма удивило ученых.

Хотя возможности Chаndrayaan-3 и Pragyan были ограничены, этот успех стал первым в истории человечества непосредственным исследованием лунного приполярного региона. Возможно, аппараты еще «проснутся» и дадут больше информации. Самый главный результат запуска в том, что теперь есть еще одна космическая страна, способная совершать посадку на Луну, а это открывает новые возможности для более сложных и углубленных проектов. В частности, Индия уже планирует новый запуск, на этот раз в партнерстве с Японией.

Интерес к лунным полюсам проявляют США и Китай, которые также готовят свои аппараты для полета туда. В 2028 году или позже в эти края должна стартовать и российская «Луна-27», но тут давать прогнозы рано — можно только надеяться, что «Роскосмос» сумеет извлечь из аварии ценный опыт и повторить сегодняшний успех Индии.

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