Отца политзаключенного Никиты Золотарева судили третий раз подряд 9.09.2023, 19:22

Дело рассматривала судья Олеся Осипова.

8 сентября в суде Центрального района Гомеля состоялся еще один суд над гомельчанином Михаилом Лапуновым, сообщает «Гомельская Вясна». Это был уже третий подряд суд над ним.

Как и в обоих предыдущих случаях, 8 сентября отца политзаключенного Никиты Золотарева судили по ч.2 ст.19.11 («Распространение экстремистских материалов»). Дело рассматривала судья Олеся Осипова.

Правозащитники пока не знают, какое решение вынес суд.

Напомним, Михаила Лапунова уже дважды приговаривал к 15 суткам ареста. Если и в последнем случае судья вынесет такой же приговор, то мужчина должен будет провести в ИВС 45 суток подряд.

Сын Михаила – Никита Золотарев – один из самых молодых задержанных после протестов 2020 года. На тот момент 16-летнего Никиту, больного эпилепсией, обвинили по трем статьям Уголовного кодекса и осудили на 5 лет воспитательной колонии. Позже на политзаключенного завели еще одно уголовное дело – за то, что он якобы напал на сотрудника СИЗО и угрожал его родным. Общий срок наказания для Никиты составил 4 года и 6 месяцев заключения.

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