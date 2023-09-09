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Серия ударов по россиянам: Генштаб ВСУ раскрыл, как отработала авиация

  • 9.09.2023, 19:32
  • 2,256
Серия ударов по россиянам: Генштаб ВСУ раскрыл, как отработала авиация

Украинские пилоты ударили по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники РФ.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

«В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделениями ракетных войск поражено пять артиллерийских средств и один зенитно-ракетный комплекс противника.

Кроме того, в Генштабе ВСУ проинформировали, что за сутки враг нанес два ракетных, 29 авиационных удара, совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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