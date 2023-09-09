Водитель Volkswagen ездил с закрытым номером в Гродно 3 9.09.2023, 19:37

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Оказалось, не зря.

Сотрудники ГАИ остановили в Гродно для проверки Volkswagen Polo. Авто ехало с закрытым тканью номерным знаком, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

На просьбу сотрудников ГАИ предъявить права, водитель спокойно передал документ. Милиционеры заподозрили в правах подделку.

Оказалось, что мужчина во время заграничной поездки купил у неизвестного поддельное водительское удостоверение на свое имя. С документом он вернулся в Беларусь, и собирался предъявлять его сотрудникам ГАИ при проверке документов. Водитель надеялся, что инспекторы ничего не заметят. За подделку мужчина заплатил около 100 долларов.

Как рассказали в ведомстве, шрифты и голограммы отличались от оригинальных. Также подпись была проставлена ручкой синего цвета, а не отсканирована чёрным. Так, изъятый документ направили на экспертизу. Согласно заключению судебного эксперта его изготовили не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, а значит, подделали.

На судебном заседании молодого человека признали виновным в использовании заведомо подложного документа. На основании ч.1 ст.380 УК ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 700 рублей (100 б.в.).

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