Топ-5 захватывающих фэнтези-фильмов с высоким рейтингом

Топ-5 захватывающих фэнтези-фильмов с высоким рейтингом2
- 9.09.2023, 19:44
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Они отлично подойдут для вечернего просмотра.
В подборку «24 канала» попали такие фильмы как «Аватар: Путь воды», «Человек-паук: Домой пути нет» и «Лига Справедливости Зака Снайдера», которые имеют высокие рейтинги IMDb. Неудивительно, что зрители столько увлекаются этим жанром и с радостью рекомендуют его своим родным и друзьям.
5 классных фэнтези-фильмов с высоким рейтингом:
«Человек-паук: Нет пути домой»
Оригинальное название: Spider-Man: No Way Home,
Год: 2021
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик
Режиссер: Джон Уоттс
Рейтинг IMDb: 8,2.
Фильм о Человеке-пауке, любимом супергерое детворы. Питер Паркер больше не способен "разрываться" между обычной жизнью и обязанностями супергероя, поэтому, чтобы вернуть равновесие, он обращается за поддержкой к Доктору Стрэнджу... Однако ставки растут, и Питер должен почувствовать на собственном теле, что значит быть супергероем!
«Лига Справедливости» Зака Снайдера»
Оригинальное название: Zack Snyder's Justice League
Год: 2021
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик
Режиссер: Зак Снайдер
Рейтинг IMDb: 7,9
Режиссерская версия фильма "Лига справедливости" с 2017 года, рассказывающая историю после смерти Супермена. В этом варианте Бэтмен и Чудо-женщина объединяются, чтобы создать Лигу справедливости. Вместе с Флешем, Акваменом и Киборгом, они стремятся оградить мир от приближения Степного Волка и его армии парадемонов.
«Всё везде и сразу»
Оригинальное название: Everything Everywhere All at Once
Год: 2021
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик
Режиссер: Дэниел Кван
Рейтинг IMDb: 7,8
Абсолютный рекордсмен по количеству выигранных наград – за 2022 год у фильма собралось более 150 наград. Главная героиня Эвелин может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир.
«Аватар: Путь воды»
Оригинальное название: Avatar: The Way of Water
Год: 2022
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик
Режиссер: Джеймс Кэмерон
Рейтинг IMDb: 7,6
Еще один хит Джеймса Кэмерон! Люди вернулись на Пандору с намерением захватить ее, поэтому Нави снова встают перед задачей защитить свою планету – на этот раз от масштабной армии землян.
«Барби»
Оригинальное название: Barbie
Год: 2023
Жанр: фэнтези, приключения, комедия
Режиссер: Грета Гервиг
Рейтинг IMDb: 7,4
Фильм, который сделал Грету Гервиг самым кассовым режиссером не только в США, но и во всем мире! Рассказывает о жизни попадающей в реальный мир куклы Барби и Кена, который узнает о патриархате и всячески пытается организовать его в Барбиленде.