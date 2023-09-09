Топ-5 захватывающих фэнтези-фильмов с высоким рейтингом 2 9.09.2023, 19:44

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Они отлично подойдут для вечернего просмотра.

В подборку «24 канала» попали такие фильмы как «Аватар: Путь воды», «Человек-паук: Домой пути нет» и «Лига Справедливости Зака Снайдера», которые имеют высокие рейтинги IMDb. Неудивительно, что зрители столько увлекаются этим жанром и с радостью рекомендуют его своим родным и друзьям.

5 классных фэнтези-фильмов с высоким рейтингом:

«Человек-паук: Нет пути домой»

Оригинальное название: Spider-Man: No Way Home,

Год: 2021

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Режиссер: Джон Уоттс

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фильм о Человеке-пауке, любимом супергерое детворы. Питер Паркер больше не способен "разрываться" между обычной жизнью и обязанностями супергероя, поэтому, чтобы вернуть равновесие, он обращается за поддержкой к Доктору Стрэнджу... Однако ставки растут, и Питер должен почувствовать на собственном теле, что значит быть супергероем!

«Лига Справедливости» Зака Снайдера»

Оригинальное название: Zack Snyder's Justice League

Год: 2021

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Режиссер: Зак Снайдер

Рейтинг IMDb: 7,9

Режиссерская версия фильма "Лига справедливости" с 2017 года, рассказывающая историю после смерти Супермена. В этом варианте Бэтмен и Чудо-женщина объединяются, чтобы создать Лигу справедливости. Вместе с Флешем, Акваменом и Киборгом, они стремятся оградить мир от приближения Степного Волка и его армии парадемонов.

«Всё везде и сразу»

Оригинальное название: Everything Everywhere All at Once

Год: 2021

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Режиссер: Дэниел Кван

Рейтинг IMDb: 7,8

Абсолютный рекордсмен по количеству выигранных наград – за 2022 год у фильма собралось более 150 наград. Главная героиня Эвелин может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир.

«Аватар: Путь воды»

Оригинальное название: Avatar: The Way of Water

Год: 2022

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Рейтинг IMDb: 7,6

Еще один хит Джеймса Кэмерон! Люди вернулись на Пандору с намерением захватить ее, поэтому Нави снова встают перед задачей защитить свою планету – на этот раз от масштабной армии землян.

«Барби»

Оригинальное название: Barbie

Год: 2023

Жанр: фэнтези, приключения, комедия

Режиссер: Грета Гервиг

Рейтинг IMDb: 7,4

Фильм, который сделал Грету Гервиг самым кассовым режиссером не только в США, но и во всем мире! Рассказывает о жизни попадающей в реальный мир куклы Барби и Кена, который узнает о патриархате и всячески пытается организовать его в Барбиленде.

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