Можно ли легально продавать места в очереди на границе с ЕС? 1 9.09.2023, 20:10

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Пояснили в налоговой.

Налоговая в Бресте поймала мужчину, который продал место в очереди на границе в Польшу. Мужчина опубликовал сообщение в телеграм-канале, на которое и приехали сотрудники налоговой инспекции. «ГЧ» поинтересовался, а можно ли легально продавать места в очереди, чтобы не иметь проблем с налоговой?

Житель Брестского района за свое место в очереди хотел получить 100 рублей, но не знал, что покупателями оказались налоговики. В итоге ему предъявили к уплате единый налог в размере 3 400 рублей. Также, на первый раз он письменно предупрежден о мерах административной ответственности.

А можно ли легально продавать очередь на границе?

Чтобы узнать это, журналисты позвонили в налоговую в Бресте. Однако там сходу не смогли пояснить, как можно официально зарегистрироваться, чтобы продавать очередь. Посоветовали обратиться в Белстат для определения кода вида деятельности.

«У нас уже был этот вопрос после рейдов налоговой. Выяснили, что будет код вида деятельности 96090. Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки», – пояснила специалист Белстата.

Снова позвонили в налоговую и задали вопрос, как зарегистрироваться с этим кодом, какое будет налогообложение. Сотрудница инспекции объяснила, что в данном случае могут быть на выбор два вида – единый налог, либо подоходный.

В чем разница: единый, или подоходный

«Единый налог – это уплачивать в месяц фиксированную ставку. В зависимости от того, где вы будете осуществлять деятельность. Наперед подаете декларацию, указываете в ней месяца, в которых вы будете работать. И ежемесячно в течение квартала уплачиваете ставку. В Бресте в месяц это 680 рублей.

Если же это подоходный налог, то вы должны будете подавать декларацию по окончанию квартала. Там учитываются ваши доходы и расходы. Из суммы разницы у вас будет исчисляться 20% от чистой прибыли», – рассказала сотрудница налоговой инспекции.

Не забыть купить кассовый аппарат

Уточнили в налоговой также, а какие расходы можно учитывать при работе по подоходному налогу, если продавать очередь на границе.

«Если учитывать заправку, то автомобиль должен стоять на учете, как основное средство ИП. Своим решением вводите в предпринимательскую деятельность, ставите как основное средство на учет и списываете амортизацию. Для топлива у вас должен быть либо договор с АЗС, либо корпоративная карта, привязанная к расчетному счету ИП. Также, можно взять на расходы автозапчасти, ремонт», – рассказала сотрудница налоговой инспекции.

Кроме того, для продажи очереди на границе ИП должен иметь кассовый аппарат для приема наличных денег. Обслуживание кассового аппарата, покупку кассовой ленты можно включать в расходы по подоходному налогу.

А можно ли продавать очередь в зоне ожидания?

Итак, оказывается, легально продавать очередь можно. И когда такому продавцу другие стоящие в очереди захотят сотворить рукоприкладство, то смело можно отбиваться документами, что вы «официал»!

Допустим, мы зарегистрировались, а можно ли продать очередь в зоне ожидания? Там, вероятно, удалось бы продать дороже. Об этом спросили «Белтаможсервис».

«У нас такого нет. Регистрация транспортных средств в очереди регламентирована постановлением Совета Министров. Пишите официальный запрос, к нам не обращались по такому вопросу», – пояснили там.

Жаль, вероятно, в зоне ожидания нет технической возможности продавать очереди. Но ничего, до нее можно заработать на продаже 50-100 рублей. Осталось только рассчитать, сколько раз в месяц можно продать очередь. И будет ли это выгодно после уплаты налогов.

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