ВСУ имеют успех на нескольких участках фронта: сводка Генштаба 9.09.2023, 20:12

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Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины, где в течение суток произошло 26 боевых столкновений, остается сложной. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Амбарного, Бударков Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Карповичи, Леоновка Черниговской области, Новониколаевка, Миропольское, Турья Сумской области, Гурьев Казачок, Бударки, Старица Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка, Кучеривка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили вражеские атаки в районе Берестового. Авиационные удары понесли Белогоровка Луганской области, Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Богдановки и Клищиевки. Вражеские авиационные удары получили Клищиевка и Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские воины отразили 8 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглось около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские и минометные обстрелы получили Понятовка, Садовое Херсонской области и Днепровское Николаевской области.

В общей сложности, как отмечается, россияне нанесли 2 ракетных, 29 авиаударов, совершили 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Имеют успех в районах южнее Работиного и Клещиевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В течение суток авиация Сил обороныУкраины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники.

Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

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