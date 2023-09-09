Белорусов предупредили про жару до +30 градусов 9.09.2023, 20:30

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Прогноз синоптика на следующую неделю.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире провластного телеканала ОНТ предупредил про жару до +30 в Беларуси на неделе с 11 по 17 сентября 2023 года.

Рябов обратил внимание на то, что в первой половине недели сохранится теплая погода по причине теплых воздушных масс, поступающих с юга Европы. Погода в Беларуси окажется солнечной и сухой. Кроме того, атмосферный фронт окажется до 5 градусов выше установленной нормы. По словам синоптика, уже в середине недели атмосферный фронт сменится на холодный, что принесет дожди.

В понедельник, 11 сентября, ночью температура воздуха прогреется от +9 до +14 градусов, днем ожидается от +19 градусов по востоку страны и до +29 по западу. Во вторник, 12 сентября, днем воздух прогреется от +22 по северо-востоку Беларуси и до +28 градусов по западной части страны.

Синоптик отметил, что в середине недели в стране будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается. Лишь в вечернее время по западу Гродненской и Брестской областей пройдут кратковременные дожди. Ветер будет южный. В среду, 13 сентября, ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, а днем потеплеет до +23 до +30 градусов.

В четверг, 14 сентября, через Беларусь быстро пройдет холодный атмосферный фронт, за которым в страну начнут поступать более свежие воздушные массы с Балтийского моря. Рябов сказал, что и в четверг, и в пятницу, возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью 14 сентября воздух прогреется от +7 до +12 градусов, а уже днем ожидается от +17 до +27 градусов. В пятницу, 15 сентября днем будет от +18 до +23 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в выходные осадков не ожидается, будет преобладать переменная облачность. В утренние часы возможны туманы. Что касается ветра, то он окажется умеренный, западной четверти. В субботу, 16 сентября, ночью ожидается от +6 до +12 градусов, а днем воздух прогреется от +17 до +23 градусов. В воскресенье, 17 сентября, днем потеплеет от +19 до +26 градусов.