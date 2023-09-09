Крым станет «мышеловкой»: эксперт объяснил, как ВСУ разрежут логистику россиян 9.09.2023, 20:33

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Чтобы дойти до Крыма, Украина должна атаковать на двух направлениях.

Как только Вооруженные Силы Украины перережут логистические пути оккупантов на суше, россияне вынужденно отойдут в Крым, где окажутся в «мышеловке». Об этом сказал украинский военный эксперт Павел Нарожный.

- Главная цель - разрезать сушу. Когда мы этого достигнем, то у врага начнутся проблемы и не будет никаких вариантов, как из Херсонской области отступать в Крым. А потом держать оборону в Крыму. Но держать оборону в Крыму им будет не трудно, а очень трудно. По-сути, это "мышеловка", там огромные проблемы будут с логистикой. Это вопрос времени, когда это произойдет, - сказал он.

По его мнению, чтобы перерезать логистику оккупантов по суше Вооруженные Силы Украины будут атаковать на двух направлениях - чтобы дойти до Мелитополя и Мариуполя, которые являются логистическими хабами для россиян.

- Два основных направления. Первый - это Роботино, то есть пробить линии обороны, обойти Токмак, потому что я более чем уверен, что его никто не будет штурмовать, и дойти до Мелитополя - он логистический хаб. Второе направление наступления - это Старомайорское, Волновахский район - так же дойти до Мариуполя и это будет огромный удар по логистике врага, - считает Нарожный.

Эксперт отмечает, что у украинских военных есть дальнобойное оружие и возможность огневого контроля мостов на оккупированных территориях.

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