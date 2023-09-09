Саваслейка: что известно о деревне, откуда взмывает российский МиГ-31? 9.09.2023, 20:43

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Населенный пункт можно увидеть на Google картах.

Саваслейка – это та же деревня на России, откуда взлетают МИГи с «Кинжалами», которые часами кошмарят украинцев. На Google картах можно посмотреть, как оно выглядит, и стоит отметить, что увиденное откровенно шокирует. Люди там живут как сто лет назад.

О бедности и безнадежности в российской глубинке – рассказывает Татьяна Круговая в проекте liga.net «Разбор полетов».

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