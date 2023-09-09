Пять простых способов, которые помогут быстро уснуть 9.09.2023, 20:51

Они основаны на научных исследованиях.

Если часто не можете быстро уснуть и часами ворочаетесь с боку на бок – советы для быстрого засыпания помогут улучить качество жизни.

Есть категория людей, которые часами пытаются уснуть, в то время как другие уже видят десятый сон, пишет dialog.ua. Если есть проблема с быстрым засыпанием, то следующие способы могут стать спасением:

- Метод 4-7-8. Это способ дыхания, который помогает снять напряжение и расслабиться. Вы должны выдохнуть полностью через рот, вдохнуть через нос на счет четыре, задержать дыхание на счет семь и выдохнуть через рот на счет восемь. Повторите этот цикл четыре раза.

- Парадоксальное намерение. Это психологический прием, который заключается в том, что вы пытаетесь не заснуть, а наоборот - проснуться и встать. Это может помочь снизить тревожность и ускорить засыпание.

- Прогрессивная мышечная релаксация. Это техника, которая заключается в поочередном напряжении и расслаблении мышц всего тела, начиная от кончиков пальцев на ногах и заканчивая макушкой. Это помогает снять физическое напряжение и улучшить кровообращение.

- Визуализация. Это техника, которая заключается в представлении себя в спокойном и комфортном месте, например, на пляже или в горах. Это помогает отвлечься от повседневных проблем и создать положительное настроение.

- Точечный массаж. Это техника, которая заключается в массировании определенных точек на теле, которые связаны с регуляцией сна. Например, точки за ушами, за запястьями, на переносице и висках. Это может помочь стимулировать выработку мелатонина - гормона сна.

Эти способы засыпания основаны на научных исследованиях и практическом опыте. Однако они не гарантируют 100% успеха, так как засыпание зависит от многих факторов, таких как стресс, образ жизни, питание, генетика и т.д. Поэтому если вы страдаете от хронической бессонницы или других расстройств сна, то вам следует обратиться к специалисту за консультацией и лечением.

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