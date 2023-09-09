Сборная Украины сенсационно отобрала очки у Англии в матче отбора на Евро-2024 5 9.09.2023, 21:12

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Национальная команда Украины сыграла вничью против британцев.

9 сентября в польском городе Вроцлав национальная сборная Украины противостояла английской команде в рамках квалификации к Евро-2024, сообщает unian.net.

В первом тайме инициативой владела Англия, но счет открыли украинцы. С передачи Ефима Конопли на 26-й минуте отличился в воротах Джордана Пикфорда Александр Зинченко.

На 41-й минуте Харри Кейн вывел дальним пасом на удар Кайла Уокера, а защитник «Ман Сити» расстрелял ворота Георгия Бущана.

Во втором тайме голов команды не забивали.

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