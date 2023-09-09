«Отработала 33 года учителем, а пенсия - $250» 21 9.09.2023, 21:24

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Из нее много денег уходит на лекарства.

61-летняя пенсионерка из Могилева честно рассказала, какую пенсию получает и на что ее тратит:

– Я по профессии – учитель начальных классов. На заслуженный отдых ушла в 51 год – по выслуге лет, имея 33 года стажа. Пенсия сейчас 635 рублей (около 250 долларов).

Живу я одна в однокомнатной квартире. Оплата за коммунальные услуги составляет в среднем 100 рублей в месяц. Еще 150 рублей уходит на лекарства – болезней, к сожалению, хватает. На питание – 200-250 рублей. На этой статье расходов никак не получается сэкономить, потому как у меня две внучки, которые, к счастью, часто навещают – так хочется их порадовать чем-то вкусненьким!

Хоть чуть-чуть стараюсь отложить – на подарки к праздникам, дню рождения. А себе в подарок – театр или концерт, раз в год.

Донашиваю одежду, купленную еще до выхода на пенсию. С обувью так не получается, поэтому хоть изредка, но приходится покупать. Одалживать не привыкла – откладываю каждый месяц рублей по 10-15, потом покупаю.

Если что-то выходит из строя в квартире – кран, бытовая техника, помогает сын: покупает и устанавливает сам. Он же пообещал помощь в оплате операции на глазах – сейчас готовлюсь к ней. Будет она в Минске, поэтому расходы ожидаются немалые. Лечение катаракты начинается от 1 000 рублей.

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