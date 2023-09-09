Дрон-камикадзе мощно ударил по пункту россиян на Купянском направлении 9.09.2023, 21:29

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Успешную операцию провели украинские пограничники.

Госпогранслужба Украины показала, как нзащитники применяют ударный беспилотник против россиян на Купянском направлении. В ГПСУ отметили, что дрон-камикадзе работает на ужас и смерть оккупантов.

- Вражеский командный пункт стал объектом интереса для «глаз» пограничников на Купянском направлении. Дрон-камикадзе, направленный бойцами «Стальной границы», отработал, как надо – повредил внедорожник и часть здания. Не только громко, но и точно!

– говорится в сообщении ГПСУ.

На кадрах показано, как украинские защитники с помощью разведывательного беспилотника выявляют командный пункт российских оккупантов. После этого они направляют к вражеской цели ударный БПЛА. В результате дрон-камикадзе влетает в машину противника. На видео также можно увидеть большой столб дыма на месте попадания.

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