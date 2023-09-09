В Беларуси вскоре сократят лимиты на ввоз товаров из-за границы и на посылки 9.09.2023, 21:41

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Сколько нужно заплатить, если превысить ограничения?

B Беларуси c 1 октября 2023 года ожидается снижение лимитов беспошлинного ввоза наземным транспортом до 500 евро и 25 кг на человека. При превышении указанных лимитов, нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения.

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Беспошлинные лимиты на посылки из-за границы с 1 октября 2023 года снизят до 200 евро и 31 кг за одно отправление. За превышение лимитов нужно заплатить 15% от стоимости, но не меньше 2 евро за 1 кг веса.

Сколько надо заплатить за превышение лимитов

Если превысить лимиты, то нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения. Что касается провоза сигарет, то, как и сейчас, так и в апреле, лимит — 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака (или эти товары в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного совершеннолетнего). Ограничения по алкоголю — 3 литра на одного совершеннолетнего.

К примеру, если попытаться ввезти новую стиральную машину LG стоимостью 1120 евро и весом 65,15 кг, то за превышение лимитов придется заплатить 482,1 рубля. Таможенную пошлину могут взять как с превышения веса, так и стоимости. Но в любом случае возьмут ту сумму, которая больше. В конкретно этом случае засчитают превышение по весу. Чтобы рассчитать платеж, берут превышающий вес (в данном случае это 34,15 кг) и умножают на 4 евро (по курсу 3,4561 рубля на 30 августа), получается 472,1 рубля. К этой сумме нужно добавить таможенный сбор в 10 рублей.

После урезания беспошлинных лимитов эта сумма вырастет.

Какие лимиты на посылки и сколько надо заплатить за их превышение

За превышение лимитов нужно заплатить 15% от стоимости, но не меньше 2 евро за 1 кг веса. Сбор берут с превышения, а не со всей стоимости.

Если заказать посылку стоимость 1200 евро и весом 5 кг, то нужно будет заплатить таможенные пошлины и налоги в общей сложности на 103,68 рубля.

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