Экс-сотрудник ФСО РФ: Путин не доверяет даже своей охране 1 9.09.2023, 22:38

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Прилет хозяина Кремля анонсируется сразу в двух аэропортах.

Российский правитель Путин никому не доверяет, даже своей охране, которая может не знать, находится президент рядом или нет.

Об этом в интервью «Дождю» рассказал бывший кинолог Федеральной службы охраны РФ Виталий Брижатый, охранявший дачу Путина в оккупированном Крыму и бежавший в Эквадор.

«Людям могут сказать: «Он отдыхает на этой даче», и все бегают, охраняют, а он может быть в другом месте», - утверждает бывший охранник президента РФ.

По его словам, во время поездок Путина в Крым его прилет анонсируется сразу в двух аэропортах - Севастополя и Симферополя. Но он при этом может прибыть другим транспортом, например морем.

«Вот так человек боится за свою жизнь», - говорит бывший кинолог, называя Путина преступником.

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