Сборная Беларусы сыграла вничью с Андоррой в матче отбора на Евро-2024 1 9.09.2023, 22:29

Еще один удар по режиму.

Испанец Карлос Алос провел дебютный матч во главе национальной сборной Беларуси по футболу. В квалификации к чемпионату Европы 2024 года наша команда встречалась в гостях с Андоррой и сыграла вничью — 0:0, отмечает zerkalo.io.

Чтобы приблизиться к тройке лидеров в своей группе (перед матчем белорусы шли четвертыми), наши футболисты собирались обыгрывать андоррцев. Однако не удалось.

Подопечные Алоса больше владели мячом, чаще подавали угловые (8:2), но создали минимум опасных моментов. Так, белорусы всего трижды пробили в створ ворот андоррцев. Те, к слову, лишь раз заставили вступить в игру голкипера нашей команды Плотникова.

12 сентября белорусов ждет гостевой матч со сборной Израиля.

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