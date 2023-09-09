Успешный бой «Леопарда» ВСУ с двумя российскими танками попал на видео
- 9.09.2023, 22:53
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Бой произошел около села Малая Токмачка.
В Сети опубликованы кадры танкового боя Leopard 2 украинской армии с двумя российскими танками, который произошел южнее села Малая Токмачка в начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.
Бой состоялся на расстоянии более 1,5 км. После того как «Леопард» точным выстрелом нанес повреждение одному из российских танков, обе вражеские машины ретировались с поля боя.
«Бой украинского танка Leopard 2А6 с двумя российскими танками на расстоянии более 1,5 км на Запорожском направлении. Получив повреждения, оккупанты покидают свои позиции», - сказано в описании к видео.
Напомним, накануне стало известно, что в Украину начали поступать Leopard 1 от Дании, Германии и Нидерландов. Всего украинская армия должна поучить от перечисленных стран около 100 танков. Украинские танкисты проходили обучение на этих машинах на территории Германии.
В августе сообщалось, что в Украину из Бельгии отправили первую партию танков Leopard 1, закупленную для украинской армии неизвестным государством. Дополнительно на этих машинах будут установлены современные системы вооружения.