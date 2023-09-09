Успешный бой «Леопарда» ВСУ с двумя российскими танками попал на видео 9.09.2023, 22:53

6,026

Бой произошел около села Малая Токмачка.

В Сети опубликованы кадры танкового боя Leopard 2 украинской армии с двумя российскими танками, который произошел южнее села Малая Токмачка в начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

Бой состоялся на расстоянии более 1,5 км. После того как «Леопард» точным выстрелом нанес повреждение одному из российских танков, обе вражеские машины ретировались с поля боя.

«Бой украинского танка Leopard 2А6 с двумя российскими танками на расстоянии более 1,5 км на Запорожском направлении. Получив повреждения, оккупанты покидают свои позиции», - сказано в описании к видео.

Напомним, накануне стало известно, что в Украину начали поступать Leopard 1 от Дании, Германии и Нидерландов. Всего украинская армия должна поучить от перечисленных стран около 100 танков. Украинские танкисты проходили обучение на этих машинах на территории Германии.

В августе сообщалось, что в Украину из Бельгии отправили первую партию танков Leopard 1, закупленную для украинской армии неизвестным государством. Дополнительно на этих машинах будут установлены современные системы вооружения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».