Генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ 1.01.2024, 1:23

2,332

Фото: Depo.ua

Силы обороны Украины проводят мощные контратаки на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Армия РФ не смогла достичь запланированных стратегических целей в своей агрессивной войне в течение этого года. Об этом заявил генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала «Эспрессо».

«Враг не продвинулся ни на одном из активных направлений, которые планировал захватить. Речь идет не только о Донецкой и Луганской областях. Россия планировала поставить Украине жестокие условия по так называемому перемирию, после чего сформировать новую агрессивную политику. Но ВСУ сорвали вражеские стратегические планы, это основное достижение», - сообщил он.

Маломуж отметил, что по выводам наших военных аналитиков и коллег из США и Британии, с начала войны мы практически нейтрализовали 90% личного состава боевых частей РФ.

«ВСУ взорвали чрезвычайно мощную армию. Разговоры о том, что россияне имеют силы, которые будут эффективно действовать вплоть до Киева, - стали мифом позиции, это чрезвычайно тяжелая модель действий», - указывает бывший глава Службы внешней разведки Украины

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».