закрыть
1 января 2024, понедельник, 3:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ

  • 1.01.2024, 1:23
  • 2,332
Генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ
Фото: Depo.ua

Силы обороны Украины проводят мощные контратаки на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Армия РФ не смогла достичь запланированных стратегических целей в своей агрессивной войне в течение этого года. Об этом заявил генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала «Эспрессо».

«Враг не продвинулся ни на одном из активных направлений, которые планировал захватить. Речь идет не только о Донецкой и Луганской областях. Россия планировала поставить Украине жестокие условия по так называемому перемирию, после чего сформировать новую агрессивную политику. Но ВСУ сорвали вражеские стратегические планы, это основное достижение», - сообщил он.

Маломуж отметил, что по выводам наших военных аналитиков и коллег из США и Британии, с начала войны мы практически нейтрализовали 90% личного состава боевых частей РФ.

«ВСУ взорвали чрезвычайно мощную армию. Разговоры о том, что россияне имеют силы, которые будут эффективно действовать вплоть до Киева, - стали мифом позиции, это чрезвычайно тяжелая модель действий», - указывает бывший глава Службы внешней разведки Украины

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников