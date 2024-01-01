Накануне Нового года на свободу вышли четверо политзаключенных 1.01.2024, 4:56

Трое из них — из Бреста.

Четверо политзаключенных вышли на свободу 30 декабря, трое из них – из Бреста, пишет @dissidentBY.

Сергей Гацкевич на момент задержания был несовершеннолетним и учился в 11 классе. На него было возбуждено уголовное дело об участии в массовых беспорядках по ч. 2 ст. 293 УК за протесты 10 августа. До суда Сергей находился на свободе под наблюдением. 10 марта 2021 года суд Московского района Бреста приговорил Гацкевича к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии. Он отбывал срок в Бобруйске.

Николай Малюта — историк по образованию, работал строителем. Стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по той же статье, что и Гацкевич. Его задержали 29 марта 2021 года в деревне у бабушки, где он был с ребенком. До суда поместили в СИЗО-7. На следующий день после задержания, 30 марта, у Николая родился второй ребенок. 20 августа 2021 года его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. Он отбывал наказание в шкловской ИК № 17.

Никита Дмитриев — был приговорен к 2 годам «химии» по «хороводному делу» из-за акции протеста 13 сентября 2020 года, когда протестующие в Бресте водили хоровод на перекрестке, пока их не разогнал водомет. Он вышел на свободу из ИУОТ-49.

Станислав Мочалов – активист из Гомеля, работал программистом. В мае 2021 года Станислав сделал гуманитарную визу, потому что опасался за свою свободу. После этого, 28 мая, был задержан. Ему предъявили обвинения по ст. 342 («Организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») и ст. 364 УК («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). 3 января 2022 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. Станислав являлся опекуном своих родителей. 24 февраля 2022 года Станислав вступил в брак в гомельском СИЗО-3 со Светланой Якубович. После этого его сразу поместили в карцер. В середине апреля 2022 года Станислав был этапирован в ивацевичскую исправительную колонию №22.

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