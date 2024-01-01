В Москве вспыхнул масштабный пожар на Новый год 14 1.01.2024, 10:15

23,640

Горит Рублевское шоссе.

На западе Москвы в новогоднюю ночь загорелся ангар с дизельным топливом на площади около 1000 квадратных метров.

Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Позже информация подтвердилась официально.

«В Москве на Рублевском шоссе горит ангар с дизельным топливом», — сообщает ТАСС.

«Произошло возгорание в двухэтажном металлическом здании. Площадь пожара составила 800 квадратных метров», — заявили в пресс-службе МЧС по Москве.

Пожаром охвачено двухэтажное металлическое здание с пристройкой на территории горнолыжного комплекса «Лата Трэк» на Крылатской улице, в котором хранилось большое количество дизельного топлива.

Густой черный дым, поднимавшийся над горящим ангаром вблизи Рублевского шоссе, был виден издалека. Также округу оглушала канонада взрывов. Местные жители предположили, что взрывались цистерны с топливом, а российские СМИ начали писать о возможных разрывах якобы находившихся в ангаре с топливом фейерверков.

Сообщается, что на месте происшествия работают пожарные, о пострадавших пока не сообщалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».