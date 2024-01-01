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Сколько детей появилось на свет в Беларуси в первую минуту нового года?

  • 1.01.2024, 10:18
  • 2,766
Сколько детей появилось на свет в Беларуси в первую минуту нового года?

Один из них стал десятым ребенком в семье.

В первую минуту 2024 года, прямо под бой курантов, в Беларуси родились двое детей — мальчик и девочка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Оба ребенка появились на свет в Минске. В клиническом родильном доме Минской области в 0.01 минуту 1 января 2024 года родился мальчик. Его рост 53 сантиметра, вес — 2970 грамм.

Это десятый ребенок в семье фермеров из Вилейского района, сообщают в Минздраве.

В первую минуту нового года в 3-й клинической больнице горда Минска родилась девочка. Она стала третьим ребенком в семье.

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