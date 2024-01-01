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Последний ход Пескова

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 1.01.2024, 10:31
  • 8,212
Последний ход Пескова
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Метет новогодняя пурга.

31-е число, но верный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на посту. Комментирует и опровергает. Метет пурга предновогодняя.

Пошли сообщения, что из-за вчерашних событий Путин перезаписал свое новогоднее обращение. Песков, коротко, словно одиночными выстрелами, выдает слова: «Нет, это не так. Это неправда».

Допустить такое возможно. Что нового может сказать Путин? Очередное «она утонула»? Поэтому правильно - лучше без перезаписи.

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