Арестович угодил в новый скандал 25 1.01.2024, 10:42

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Предложив условие «мира с Путиным».

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович угодил в новый скандал, предложив свою идею окончания войны с Россией. В интервью российской журналистке Юлии Латыниной он заявил, что Украина должна выступить с предложением и заключить мир с Россией, обратившись к Путину.

Фрагмент видео опубликовал журналист и эксперт Игорь Яковенко.

Арестович считает, что Украина и Россия совместно должны выдвинуть требования Западу.

«Путину надо прийти и сказать: «Дорогие друзья, Владимир Владимирович! Давайте заключим мир с вами? Но мы его заключим особенно хитрым образом: мы предъявим коллективный иск Западу, Украина с Россией вместе. Запад нам должен все. И им скажем замечательную вещь: «Ребятки! Ваша попытка опираться на структуры, сформированные в 1945 году и умершие в 1989 году, не работают - нам нужно строить новую коллективную систему безопасности с учетом реальных интересов всех сторон», - заявил Арестович.

Пользователи социальных сетей отмечают, что нападение России на Украину не было связано с вопросами безопасности. Путину необходимо уничтожение Украины, и он использовал возможное вступление страны в НАТО лишь как предлог для начала войны. В реальности главной целью Кремля является марионеточное правительство и полное подчинение Киева, о чем Арестович не может не знать.

В Сети предполагают, что Арестович может быть связан с российскими спецслужбами.

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