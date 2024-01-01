Новогодний «подарок»: украинские хакеры остановили работу платежных терминалов в России

Новогодний «подарок»: украинские хакеры остановили работу платежных терминалов в России4
- 1.01.2024, 11:09
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Что произошло?
Украинская IT-Армия устроила россиянам новогодний «подарок». В результате успешной операции за два дня до Нового года была остановлена работа многих платежных терминалов в России.
Крупнейший производитель онлайн-касс в РФ «Эвотор» не работает уже второй день – с субботы, 30 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что жители России не могут рассчитаться банковскими картами в магазинах, кафе, парикмахерских и других бизнесах.
В ведомстве подчеркнули, что это может нанести серьезный ущерб экономике страны-агрессора.
«Одна операция = мощный минус в российском бюджете. Уничтожайте экономику врага – присоединяйтесь к ІТ-Армии», – говорится в сообщении.