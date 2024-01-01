«Беларуская выведка»: Окружение Лукашенко начнет отползать и сливаться 6 1.01.2024, 11:15

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2024 год станет «годом черного лебедя» для диктатора.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил, что для диктатора Лукашенко и его окружения в 2024 году подготовили «сюрпризы и подарки».

«Следующий год для них станет «годом черного лебедя», для каждого из них. Лукашенко утратит надежду на свое будущее, а его близкие опричники поймут, что бежать им некуда и, даже в случае побега в Россию, их со временем найдут и обезвредят. Опричники уже в новом 2024 году начнут трусливо отползать и сливаться», — отмечают авторы телеграм-канала.

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