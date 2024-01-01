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Одиозный актер Охлобыстин на Новый год переоделся в женское платье

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  • 1.01.2024, 11:30
  • 7,020
Одиозный актер Охлобыстин на Новый год переоделся в женское платье

В России будет новый скандал?

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин на Новый год переоделся в Снегурочку.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

Напомним, в поселке Приморского края РФ учитель физкультуры в школе переоделся в костюм Снегурочки на детском утреннике.

Мероприятие по мотивам популярного советского мультфильма «Ну, погоди!» вызвало скандал в России.

Родители даже написали обращение в прокуратуру. Школе пришлось извиняться.

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