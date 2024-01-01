Одиозный актер Охлобыстин на Новый год переоделся в женское платье

Одиозный актер Охлобыстин на Новый год переоделся в женское платье9
- 1.01.2024, 11:30
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В России будет новый скандал?
Скандальный российский актер Иван Охлобыстин на Новый год переоделся в Снегурочку.
Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».
Напомним, в поселке Приморского края РФ учитель физкультуры в школе переоделся в костюм Снегурочки на детском утреннике.
Мероприятие по мотивам популярного советского мультфильма «Ну, погоди!» вызвало скандал в России.
Родители даже написали обращение в прокуратуру. Школе пришлось извиняться.