Как белорусы будут работать и отдыхать в январе
- 1.01.2024, 11:36
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Опубликован календарь выходных и праздников.
В соответствии с производственным календарем, у белорусов в январе 2024 года при шестидневной рабочей неделе (с выходным днем в воскресенье) будет 25 рабочих дней, при пятидневной (с выходными днями в субботу и воскресенье) – 21 рабочий день, рассказали в Министерстве. И дали расклад по расчетной норме.
Расчетная норма рабочего времени в январе 2024 года при 40-часовой рабочей неделе составит:
для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 168 часов;
для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 166 часов.