Как белорусы будут работать и отдыхать в январе 1.01.2024, 11:36

1,916

Опубликован календарь выходных и праздников.

В соответствии с производственным календарем, у белорусов в январе 2024 года при шестидневной рабочей неделе (с выходным днем в воскресенье) будет 25 рабочих дней, при пятидневной (с выходными днями в субботу и воскресенье) – 21 рабочий день, рассказали в Министерстве. И дали расклад по расчетной норме.

Расчетная норма рабочего времени в январе 2024 года при 40-часовой рабочей неделе составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 168 часов;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 166 часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».