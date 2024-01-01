Мифы и загадки високосного 2024 года 2 1.01.2024, 11:51

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На что стоит обратить внимание?

Новый, 2024 год примечателен не только политическими событиями, но и датой 29 февраля. Високосный год подсознательно вызывает у людей опасения, хотя они до конца не понимают, почему он может быть плохим.

Мало кто в принципе задумывается, почему каждый четвертый год удлиняется на сутки или, например, откуда у него такое название.

Портал Tochka.by посмотрел, что не советуют делать в високосный год, и оценил, стоит ли обращать на это внимание.

Откуда взялся лишний день?

Это чисто астрономическое явление. И, возможно, мистификация вокруг високосного года идет именно отсюда.

Дополнительный день в високосном году ввели, чтобы компенсировать расхождение между движением Солнца и календарем. Земля совершает полный виток вокруг светила не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут 46 секунд.

«Лишнее» время накапливается в сутки за каждые четыре оборота нашей планеты вокруг Солнца. Их решили добавить к самому короткому месяцу в году.

Почему называется високосным?

Происхождение названия «високосный» своей сложностью на ровном месте как будто предвосхищает отношение людей к этому году.

Это интерпретация латинского словосочетания bis sextus – «дважды шестой». Выражение вытекает из особенностей счета дней, придуманного древними римлянами. Месяц у них делился на три декады. Дополнительный день они ставили после 23 февраля, который был шестым перед мартом. То есть у них было два 24 февраля – «дважды шестых».

Что советуют не делать в високосный год?

Но предрассудки и суеверия берут свое. Иной раз кажется, что людям нравится нанизывать трудности, чтобы потом с чувством гордости их преодолевать. Страдания – наше все.

Почему-то в високосный год нельзя не только выходить замуж, но и разводиться или даже менять спутника жизни. Мучайтесь! С 1 января 2025-го – можно.

Также «эксперты» советуют не беременеть. Интересно только, что делать тем, кто попал в положение за несколько месяцев до наступления високосного года.

В целом якобы рекомендуется воздержаться от каких-либо перемен. Нельзя менять работу, переезжать, строить что-либо – хорошее оправдание не возобновлять «зависший» ремонт.

Не рекомендуется планировать мероприятия на 29 февраля. Расскажите это тем, кто в эту дату раз в четыре года отмечает день рождения.

Ну и самое интересное. Сразу несколько источников настоятельно предлагают не собирать грибы. Это серьезно усиливает состоятельность всего списка рекомендаций.

Почему не нужно бояться високосного года?

Человеческая психика особенная. Она способна усиливать воображение даже там, где в этом нет необходимости.

В високосном 1896 году японское цунами унесло жизнь 27 тыс. человек. В 1908-м упал Тунгусский метеорит. В 1912-м произошла катастрофа с «Титаником». Масштабными землетрясениями ознаменовались 1976-й и 1988-й. Но…

Первая и Вторая мировые воины начинались в обычные годы (1914, 1939). Великая Отечественная – в 1941-м. Чернобыль случился в 1986-м. СССР развалился в 1991-м. То есть в любой год может произойти что угодно.

Предыдущий високосный год – 2020-й – в историческом контексте выглядит очень сложным. Пандемия заметно поистрепала физическое и эмоциональное состояние людей.

Даже летние Олимпийские игры и чемпионат Европы впервые прошли не в високосный год – их перенесли на 2021-й.

Но если трезво оценить ситуацию, то первые случаи коронавируса начали фиксировать в Китае еще в декабре 2019 года. Именно поэтому он получил название COVID-19.

В контексте негативных сценариев часто вспоминают закон Мерфи – шутливый философский принцип: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет.

В более простом варианте это «закон подлости» или «закон бутерброда». Если слишком долго о чем-то думать или во что-то верить, то любое отрицательное событие впоследствии можно подогнать под свои мыслительные рамки.

Подходящий момент для того, чтобы удариться в юмор. Как говорил польский сатирик Ежи Лец, в действительности все не так, как на самом деле.

Какой сейчас год?

Еще больше поводов для спокойствия дарит тот факт, что далеко не для всех стран следующий год будет 2024-м.

В Китае параллельно используют лунный календарь. По нему наступит 4721 год. И произойдет это 10 февраля.

В Израиле помимо традиционного встретят и 5782 год.

Таиланд – страна буддийская, там среди своих отпразднуют 2567 год. Отсчет ведется с момента просветления Будды.

В многонациональной и многокультурной Индии сейчас еще и 1943 год. В основе системы летоисчисления «эра Шаливаханы» – от дня гибели одноименного арийского царя.

На Тайване действует григорианский календарь. Но при оформлении официальных документов года считают со дня основания государства в 1912-м. Соответственно, там отпразднуют 112-й.

В Японии параллельно общепризнанному обновили летоисчисление с момента восхождения на престол нового императора в 2019 году, то есть, по этой логике, там наступит всего лишь 5 год.

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