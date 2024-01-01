Армия Израиля частично выводит свои силы из сектора Газа 1.01.2024, 11:55

2,928

Чего достиг ЦАХАЛ?

Армия Израиля выведет часть своих бригад из сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе.

Об этом сообщает The Tines of Israel.

Так, в ведомстве заявили об освобождении пяти бригад от боевых действий в секторе Газа. Данное решение связано с получением военными ЦАХАЛ все большего контроля на земле.

Военные Израиля выразили мнение, что война против ХАМАС, вероятно, будет продолжаться в 2024 году. ЦАХАЛ также подтвердил готовность к длительным боям, учитывая изменения в темпах проведения военных кампаний.

Как говорится в сообщении, об этом стало известно в тот момент, когда войска продолжали действовать в Газе.

В частности, известно, что:

162-я дивизия остается сосредоточенной на районах Дарадж и Туфа в городе Газа;

36-я дивизия сражается с ХАМАСом в центре Газы Аль-Бурейдж;

а 98-я, 99-я дивизии и дивизии Газы действуют на юге Смуги, в районе Хан-Юнис.

Следует заметить, что о коррективах в развертывании военными Израиля в Секторе Газа накануне заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Данные изменения должны произойти на фоне перспектив долгосрочной войны с террористической группировкой ХАМАС.

«Сегодня ночью начнется 2024 год. Цели войны требуют длительных боевых действий, и мы подготовились соответствующим образом», – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».