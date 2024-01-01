В Беларуси продается крутейший Nissan 300ZX 1.01.2024, 12:25

Как на вкладыше из Turbo.

В вашей крови нет и малейшей примеси бензина, если в детстве вы не собирали вкладыши от жевательных резинок Turbo. Тридцать с лишним лет назад это был наш офлайновый «интернет» — проводник в мир невероятных автомобилей и мотоциклов. Несмотря на стоимость больше рубля, сложно было отказать себе в удовольствии ухватить наконец-то заветную жвачку, быстро расправиться с упаковкой и, с дрожащими руками и бешено стучащим сердцем, развернуть заветный вкладыш. Один из тех спорткаров из коллекции Turbo журналисты onliner.by нашли в продаже на «Автобарахолке».

Да, 66 000 рублей за спорткар, выпущенный более 30 лет назад, — предложение явно для ценителей. Впрочем, они четко понимают, что для столь знакового авто это нормальная цена. Ну а всем остальным мы попытаемся объяснить, в чем ценность этой машины.

Итак, знакомьтесь: Nissan 300ZX, один из самых легендарных спорткаров 90-х годов прошлого века. Его второе название — Fairlady Z, так модель именовалась на японском рынке. Это представитель второго поколения, выпускавшегося с 1989 по 2000 год. И, кстати, успевшего за это время завоевать более десятка различных титулов — как за выдающиеся характеристики, так и за прогрессивный дизайн.

Торжество высоких технологий

Характеристики «фашки» (так ее называют поклонники) впечатляют и сегодня, а для конца 1980-х это было вообще что-то невероятное. Приземистый спорткар оснащался 3-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом, который в зависимости от настроек под конкретный рынок выдавал от 280 до 305 л. с. Это позволяло иметь сумасшедшую по тем временам динамику: для разгона с места до 100 км/ч требовалось порядка 5 секунд.

Что интересно, 300ZX предлагался с четырьмя типами кузова. Так, классическое купе выпускалось со стандартной и укороченной колесной базой. Также существовал вариант со складывающейся мягкой крышей и дугой безопасности за передними креслами. А на фото — тарга, со съемными элементами крыши. Кстати, снимаются и ставятся они буквально за минуту, достаточно разблокировать фиксатор. По сути, больше времени уходит на поиск безопасного места для их хранения в салоне или багажнике, чтоб не поцарапались и не разбились.

«Файерледи» имела классический задний привод, однако даже здесь конструкторы нашли чем удивить ценителей скоростной техники. Модель была оснащена системой HICAS, которая отвечала за подруливание задней оси. С помощью многочисленных датчиков электроника определяла скорость движения автомобиля и посредством персонального компьютера решала, на сколько и в каком направлении повернуть задние колеса. На низкой скорости управлялась лишь передняя ось, на средней алгоритм менялся: при входе в поворот задние колеса поворачивались в противоположном направлении, что обеспечивало невероятную поворачиваемость, а на самой дуге задние колеса поворачивались в ту же сторону, что и передние. На высокой скорости задняя ось не задействовалась при входе в поворот и подключалась к процессу управления уже в самом повороте. На ранних экземплярах задняя рулевая рейка была подключена к гидросистеме усилителя руля, а с середины 1990-х на рейке появился электропривод, что позволило несколько снизить массу машины.

«Купил с убитым мотором»

— Впервые я увидел Nissan 300ZX много лет назад в Литве и сразу влюбился, — рассказывает Александр, владелец автомобиля. — И поэтому, когда лет десять назад увидел объявление о продаже «Файерледи» в Речице, сразу поехал смотреть. Продавец рассказал, что кузов живой, но по двигателю есть вопросы. Так и оказалось: мотор гремел, но машина еще могла самостоятельно передвигаться. Обошлась мне мечта в 8000 по курсу.

— Двигатель я восстановил, поездил на нем год и продал на другой автомобиль, — продолжает продавец. — А для своей любимой игрушки заказал мотор из Японии, с небольшим пробегом. Поставил на него турбины от GT-R, увеличенные интеркулеры. По моим расчетам, сейчас он выдает около 350 л. с. Также основательно пересмотрел ходовую: установлены спортивные амортизаторы, передние тормоза Brembo (также от GT-R). Повозился и с HICAS: прогнили трубки, система вышла из строя, пришлось их заменить. Также установил тюнингованный передний бампер, который привез из Японии.

— Почему продаю? В какой-то момент я понял, что у меня слишком много машин, — поясняет Александр. — Скажем, если брать японские спорткары, то помимо «Файерледи» у меня есть Nissan GT-R и Toyota Supra. До этого также был Mitsubishi GTO. Плюс имеется парочка внедорожников: на одном езжу, в другой собираюсь «свапнуть» более мощный двигатель. Так что решил слегка упорядочить автопарк. Потому что ездить на всех машинах особо некогда, да и жалко, что такая красота простаивает, пусть лучше дарит хорошее настроение новому владельцу.

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