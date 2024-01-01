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Цунами ударило по побережью Японии после мощного землетрясения

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  • 1.01.2024, 12:30
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Цунами ударило по побережью Японии после мощного землетрясения

Огромные волны идут и к российскому побережью.

Мощное землетрясение произошло недалеко от берегов центральной Японии в Японском море. Его магнитуда составила 7,4. После этого были зафиксированы несколько толчков с меньшей магнитудой.

В результате землетрясения возникло цунами. Волна наибольшей высотой 1,2 м наблюдалась в городе Вадзима в префектуре Иcикава. Цунами может несколько раз ударить в побережье. При этом высота волн может вырасти. Также предупреждения о цунами объявлены в префектурах Ниигата, Тояма, Ямагата, Фукуи и Хёго на побережье Японского моря, сообщает NHK.

В префектуре Исикава в городе Сику находится атомная станция. Оба реактора на АЭС отключены. Оператор станции проверяет, повлияло ли землетрясения на нее.

Местные власти в префектуре Исикава сообщают об обрушении нескольких домов и опор линий электропередач в городе Суху, в Вадзиме также есть обрушения.

В регионе, которому угрожает цунами приостановлено движение поездов.

Правительство Японии заявило, что угроз для АЭС нет.

В префектуре Тояма зарегистрирована волны высотой 80 см, а в префектуре Ниигата – 40 см.

Также предупреждение о цунами объявлено на южном побережье российского Сахалина.

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