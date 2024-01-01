Что изменилось для белорусов в 2024 году 1.01.2024, 12:40

Налоги, пенсии, штрафы и не только.

В 2024 году всех белорусов ожидает ряд значительных изменений. Они коснутся различных сфер — политической, экономической и социальной. Например, должны вырасти ставки по налогам. Новшества появились и в трудовом законодательстве.

«Телеграф» собрал основные изменения 2024 года.

Зарплата 2 раза в месяц

С 1 января 2024 года работодатели обязаны будут выплачивать заработную плату белорусам как минимум 2 раза в месяц. Это прописано в обновленном Трудовом кодексе (ТК).

Также, согласно изменениям, нанимателям разрешили удерживать из зарплаты сотрудников стоимость питания.

Изменения выплат пенсий

Cогласно Закону «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат», с июля 2024 года большинство белорусских пенсионеров должны будут перевести на выдачу пенсий на банковские карты или через банки.

Это коснется пожилых людей:

проживающих в Минске,

городах областного подчинения,

районных центрах.

Но есть исключения — для белорусов старше 70 лет, инвалидов I и II группы. Жители сельской местности также смогут получать пенсию, пособие через почту или банк – по выбору получателя.

Повышение ставок налогов. Налог на квартиру, транспортный налог

В 2024 году вступят в силу изменения в Налоговый кодекс. Как заявляла заместитель министра по налогам Беларуси Элла Селицкая, в документе заложено повышение ставки всех налогов на 7,5%.

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Согласно изменениям, повысят средние ставки земельного налога, по которым в качестве налоговой базы применяется их площадь, по всем оценочным зонам.

С 1 января 2024 года вырастет и расчетная стоимость одного квадратного метра, соответственно и сумма налога на первую квартиру. Например, в Минске расчетная стоимость «квадрата» жилого помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме вырастет до 968 рублей. В областных городах и Минском районе — до 806 рублей. В крупных городах — 710 рублей.

Чтобы рассчитать сумму налога, нужно:

умножить стоимость квадратного метра на площадь квартиры;

умножить на коэффициент 0,001 (0,1%).

Повышаются и ставки транспортного налога — как для физических лиц, так и для организаций. Напомним, что сумма зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства.

Также власти ввели ставку подоходного налога в размере 25% для физических лиц, чьи доходы превышают 200 тыс. рублей в год. Это касается доходов от дивидендов, трудовых и гражданско-правовых договоров.

Кредиты на жилье

Два крупных белорусских банка — «Беларусбанк» и «Приорбанк» — объявили о «заморозке» процентных ставок по кредитам на покупку или строительство недвижимости на весь 2024 год.

Это коснется только действующих клиентов банка, которые заключили кредитные договоры до определенной даты, а не тех, кто лишь задумывается о приобретении жилья в кредит.

Увеличение базовой и штрафов

С 1 января 2024 базовая величина (БВ) в Беларуси составит 40 рублей (ранее 37 руб.). Это означает повышение штрафов на 8,11%.

Также от этой величины зависят:

некоторые социальные выплаты;

пошлина и налоги;

премии в госорганизациях;

штрафы в ГАИ и не только (КоАП);

арендная плата;

и другое.

Выплаты больничных по-новому

С 1 июля 2024 года в Беларуси должны будут начать выплачивать больничные и пособия по новым правилам. Согласно решению Совета министров, минимальный размер больничных теперь будут рассчитывать из размера минимальной заработной платы (МЗП), а не бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Также правительство решило увеличить размер больничных для белорусов, работающих 10 лет и более — в размере 100% утраченного заработка. Если стаж менее 10 лет — в размере 80%.

Дополнительные выходные дни

С 1 января 2024 года в Беларуси должен измениться порядок проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Так сказано в соответствующем постановлении Министерства здравоохранения.

Чтобы работники могли проходить обследования, им надо предоставлять свободные от работы дни.

Изменения для выпускников школ

Централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ) в 2024 году планируют провести в «единые сроки». Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

«27 мая пройдет первый экзамен по предмету на выбор — ЦЭ и ЦТ. 30 мая — ЦЭ и ЦТ по белорусскому и русскому языкам, 3 июня — ЦТ для тех, кто планирует поступление в вузы», — рассказал он.

А что касается системы перевода баллов, то, по словам Иванца, она останется прежней. Однако, «каждый абитуриент, который будет сдавать ЦЭ или ЦТ, увидит в личном кабинете размещенную копию своей работы».

Республиканский бюджет

Согласно Закону «О республиканском бюджете на 2024 год», белорусские чиновники планируют, что доходы в госбюджет в 2024 году составят чуть более 39,9 млрд. рублей, тогда как расходы превысят 44,6 млрд. рублей.

Таким образом, дефицит бюджета составит порядка 4,7 млрд рублей.

Эмбарго на западные продукты

Правительство Беларуси продлило постановление о «специальных мерах» в отношении товаров из недружественных стран до 31 декабря 2024 года. Таким образом в страну будет запрещено ввозить целый ряд продуктов из ЕС.

Тем не менее, список санкционных продуктов, запрещенных для ввоза в Беларусь не постоянный. Чиновники в него вносят те или иные изменения по мере необходимости.

Белорусская вакцина от гриппа?

А еще в 2024 году в Национальной академии наук Беларуси пообещали изготовить собственную вакцину против гриппа. По словам директора Института биофизики и клеточной инженерии Андрея Гончарова, «она будет четырехвалентная, то есть будет содержать два штамма гриппа А и два штамма гриппа В».

«В отличие от большинства препаратов, которые сегодня применяются в нашей стране, вирус будем выращивать не на куриных эмбрионах, а на культурах клеток. Это предупредит одно из основных противопоказаний для вакцинации – аллергию к белку яиц альбумину», – рассказывал он.

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