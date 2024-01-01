Как быстро избавиться от похмелья после празднования Нового года 1.01.2024, 12:36

Способы, которые всегда работают.

Похмелье - это синдром, который наступает после чрезмерного употребления алкоголя. Симптомы похмелья обычные и известные: сильная головная боль, тошнота, сухость и неприятный вкус во рту, сильная жажда, озноб с ощущением жара.

РБК-Украина рассказывает, как избавиться от утреннего похмелья после ночи празднования.

Как не допустить похмелья на утро

Самым эффективным способом предотвращения похмелья есть осознание меры потребленного алкоголя. Когда вы понимаете, что вам уже достаточно, стоит отказаться для сохранения самочувствия утром.

В процессе употребления алкоголя не забывайте пить достаточное количество чистой воды. Это должен быть, по меньшей мере, стакан воды на порцию алкоголя, ведь именно обезвоживание организма является основной причиной похмельных симптомов.

Известно также, что алкоголь быстрее впитывается организмом, если вы пьете на голодный желудок. Поэтому обязательно ешьте во время застолий.

Как избавиться от похмелья и чего делать не стоит

Похмелиться

Есть мнение, что это поможет вам лучше чувствовать себя во время похмелья. Однако на самом деле употребление спиртосодержащего напитка не помогает избавиться от утреннего похмелья.

Концентрация алкоголя в крови возрастет, поэтому плохое самочувствие может продолжаться. К тому же, привычка выпивать порцию спиртного как средство от утреннего похмелья может привести к циррозу печени.

А также создаются все предпосылки для развития алкоголизма, поскольку в отравленный организм поступает дополнительный алкоголь.

Кофе и холодный душ

Кофе блокирует рецепторы усталости, поэтому на время вы будете чувствовать себя лучше. Однако этот напиток также сужает сосуды, повышает давление, вызывает головную боль и обезвоживание.

Прохладный душ может кратковременно облегчить ваше состояние, но головокружение, головные боли, тошноту и другие симптомы похмелья убрать не сможет.

Пить много воды и спать

Для того чтобы переработать потребленный алкоголь, организму нужно по меньшей мере несколько часов. Чтобы ускорить этот процесс и улучшить собственное самочувствие, вы можете пить много чистой негазированной воды.

Для восстановления водного баланса можно съесть порцию куриного бульона, арбуз, виноград, бананы, груши или апельсины, выпить томатный сок, некрепкий сладкий чай или огуречный рассол.

К этому можно добавить крепкий сон в прохладной комнате, прогулку на свежем воздухе и исключение любых физических нагрузок.

Что категорически нельзя делать на похмелье

Во время похмельного синдрома нельзя:

принимать гели и другие средства от похмелья без согласования с терапевтом из-за риска побочных эффектов

пропускать приемы пищи. Длительное голодание приводит к понижению уровня глюкозы в крови.

пить кофе, который ускоряет выведение жидкости из организма, и энергетические напитки, истощающие нервную систему

употреблять порошки и другие препараты от похмелья на основе парацетамола. Они повышают риск развития заболеваний печени.

ставить капельницы с электролитами. Последствия введения электролитов во время похмелья не изучены.

похмеляться. Спиртные напитки усиливают интоксикацию организма.

включать в рацион тяжелую перевариваемую жирную пищу

не следует управлять механизмами и транспортными средствами

нельзя курить и посещать сауну.

Как употреблять алкоголь, чтобы не было похмелья

Врачи советуют за несколько суток до застолья употреблять йодосодержащие продукты. Это могут быть морская капуста и морепродукты.

За несколько часов до праздников примите несколько гепатопротекторов. Эти препараты улучшают работу печени, что поможет ускорить процесс метаболизма алкоголя.

За два часа до застолья необходимо принять желчегонное средство, а за час - препараты с ферментами поджелудочной железы.

В любом случае нельзя употреблять алкогольные напитки натощак, поскольку алкоголь быстро всасывается желудком. Не забывайте закусывать. Продукты с высоким содержанием жиров замедляют всасывание спиртных напитков в пищеварительном тракте.

Но не переедайте, чтобы не прибавить печени и поджелудочной железе работы.

Нельзя смешивать разные алкогольные напитки, поскольку возможно усиление их токсического действия.

Курение после употребления алкогольных напитков точно гарантирует похмелье на утро и быстрое опьянение.

А еще обязательно двигайтесь, почаще выходите на свежий воздух. Так усиливается метаболизм и выведение этанола из организма.

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