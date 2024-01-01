У белорусов появилась возможность заработать на поздравлениях с Новым годом 1 1.01.2024, 15:04

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Проверьте бабушкин архив.

Сегодня поздравительные открытки мы присылаем друг другу прямо в смартфоны. А ведь еще каких-то пару десятков лет назад поздравительный процесс проходил строго на бумажном уровне. И где-то в дальних углах ящиков столов, а на антресолях – уж точно, у большинства из нас остались лежать старые открытки. Так вот, некоторые из них можно продать за немалые деньги!

Все дело в том, что старые открытки пользуются популярностью среди коллекционеров. И новогодние в том числе. Цена зависит от многих факторов – редкости, года издания, тиража и автора.

На портале BAR24 проанализировали, какие открытки и почем продаются на одном из белорусских интернет-аукционов.

Самая дорогая открытка выставлена за 120 рублей (верхнее фото). Художник Искринская нарисовала кота и холодильник, из которого выходят снеговики. Как написал продавец, открытка 1968 года выпуска, малотиражная и раскладная.

Чуть дешевле, за 110 рублей, продают кремлевскую открытку 1949 года. Это выпуск воениздата Минобороны СССР из серии «За нашу Советскую родину». Художник – Иванов.

Открытку 1963 года «С Новым годом. 1 января» продают за 70 рублей. Художник – Гундобин. Почему за нее просят такую высокую цену, непонятно. Ведь тираж очень большой – 1 миллион штук. И тем не менее…

Также за 70 рублей выставили на продажу белорусскую открытку 1975 года. Художник Гаврилович нарисовал мальчика и мишку, который несет елку с надписью «З Новым годам».

За молдавскую новогоднюю открытку 1984 года запросили 65 рублей. Художник – Хмельницкий, тираж – всего 30 тысяч экземпляров.

А вот красивая тисненая открытка времен Российской империи, изданная в 1905 году, выставлена на продажу «всего» за 60 рублей. Почему? Ну, коллекционерам виднее. На рисунке гимнасты, которые прыгают через цифры 1906.

Коллекционеры открыток предупреждают, что цены на интернет-аукционах часто бывают завышенными, так сказать, стартовыми. Однако, вполне возможно, что открытка, обнаруженная в ящике вашего стола, станет настоящим раритетом и потянет на немалые деньги. Так что, покопаться стоит.

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