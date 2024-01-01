Bloomberg: ВСУ заставили Путина позорно спасаться 1 1.01.2024, 13:05

10,522

Из места, которое он считал неприступным.

Украинским военным фактически удалось вывести российский флот из аннексированного Крыма.

Главе РФ Владимиру Путину пришлось перебазировать Черноморский флот из-за успешных атак ВСУ: с начала полномасштабной войны РФ потеряла не менее 20 военных кораблей.

Эта цифра выглядит довольно впечатляющего, если учесть, что с 2014 года Кремль потратил на защиту полуострова более $2,4 млрд, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, Москва считала Крым главной базой ЧФ, однако из-за ударов ВСУ Россия вынуждена переводить корабли как можно дальше от их обычных мест базирования.

«Ни один крымский порт больше не является безопасным для российских военных кораблей», — сказал глава Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов.

По подсчетам Oryx, за два года войны Россия потеряла как минимум 20 судов, в том числе подводные лодки и десантные корабли.

Последней крупной потерей стал десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии.

Минобороны РФ молчит о потерях, однако, по неподтвержденным данным, были ликвидированы более 70 моряков.

Сейчас Черноморский флот фактически привязан к Новороссийску.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».