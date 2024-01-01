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В Москве в новогоднюю ночь задержали Деда Мороза-таджика

  • 1.01.2024, 13:09
  • 3,926
В Москве в новогоднюю ночь задержали Деда Мороза-таджика

Полицейские устроили в праздник облаву на мигрантов.

В столице РФ Москве в новогоднюю ночь работники МВД задержали Деда Мороза, который оказался таджиком по национальности, информирует ТГ-канал SOTA.

Доподлинно неизвестно, к чему именно придрались сотрудники московской полиции, но Новый год уроженцу Таджикистана был явно испорчен.

Что дальше было с парнем, которого задержали, пока неизвестно. Если он не просто приехал в Москву на заработки, а додумался получить российское гражданство, то не исключено, что его могут отправить на фронт в Украину.

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