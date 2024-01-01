Часть Беларуси накроет сильным снегопадом
- 1.01.2024, 13:13
- 8,520
Где и когда ожидать сюрприза погоды?
Синоптики распространили штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности на 2 января.
«Ночью 2 января (вторник) в южных районах страны ожидается сильный снег», – говорится в предупреждении.
Напомним, оранжевый уровень опасности объявляется, если на большей части территории ожидается сильный снег с количеством осадков от 7 до 19 мм за 12 ч и менее или местами очень сильный снег с количеством осадков 20 мм и более за 12 ч и менее.
Завтра погоду на юге страны будут определять атмосферные фронты от циклона, на остальной территории скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Облачно с прояснениями.
На отдельных участках дорог гололедица, ночью местами слабый гололед. Ветер северо-восточный умеренный, ночью в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в течение суток от 0°С на юго-западе до -15°С на северо-востоке страны.