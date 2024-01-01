Часть Беларуси накроет сильным снегопадом 1.01.2024, 13:13

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Где и когда ожидать сюрприза погоды?

Синоптики распространили штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности на 2 января.

«Ночью 2 января (вторник) в южных районах страны ожидается сильный снег», – говорится в предупреждении.

Напомним, оранжевый уровень опасности объявляется, если на большей части территории ожидается сильный снег с количеством осадков от 7 до 19 мм за 12 ч и менее или местами очень сильный снег с количеством осадков 20 мм и более за 12 ч и менее.

Завтра погоду на юге страны будут определять атмосферные фронты от циклона, на остальной территории скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Облачно с прояснениями.

На отдельных участках дорог гололедица, ночью местами слабый гололед. Ветер северо-восточный умеренный, ночью в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в течение суток от 0°С на юго-западе до -15°С на северо-востоке страны.

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