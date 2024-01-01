Известная предательница Украины «прозрела» и набросилась на Соловьева 8 1.01.2024, 13:33

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Досталось и подчиненным пропагандиста.

Поддержавшая развязанную Россией войну киевлянка Татьяна Монтян заявила, что сотрудники канала Соловьев Live «хуже нацистов», так как их пропаганда убивает людей, пишет dialog.ua.

Уже много лет Татьяна Монтян рассказывает о том, как «бомбили Донбасс», а с 24 февраля 2022 года всячески поддерживает режим Путина, решившийся на полномасштабную войну с Украиной.

Правда, в тяжелые времена киевлянка не решилась остаться в родном городе, а перебралась в РФ, где активно ходит по различным ТВ-шоу, рассказывая о «страшных» ВСУ и прочих украинцах.

Однако, когда к ней пришло осознание, что в РФ ее считают чужой и автоматически подозревают во всех грехах, Монтян все же «прозрела».

«У них войны нет. Они сидят жирными ж*пами на теплых диванах. Для них война – сводки. А для нас – каждодневная смерть. Им плевать, что из-за их болтовни и лжи погибают люди пачками: и военные, и мирные. Это враги хуже нациков. Мы ничего не можем с этим сделать, потому что они тусят на федеральных каналах. А мы что можем сделать?», – жалуется киевлянка.

При этом она не рассказала, как помогала работникам Соловьева, поддерживая их ложь и пропаганду насилия.

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