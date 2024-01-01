«Рад этому больше, чем какому-нибудь iPhone» 1.01.2024, 13:41

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Белорусы показали свои новогодние подарки.

В новогоднюю ночь журналисты onliner.by попросили своих читателей поделиться фотографиями своих подарков.

«Дед Мороз постарался и угодил всей семье. По традиции больше всего досталось дочке, ну а я получил сейф Xiaomi (осталось заработать на сокровища, чтобы в нем хранить)», — пишет пользователь Spirit. Кстати, обратите внимание на эти милые следы.

«Самый крутой подарок мужчине — это LEGO», — счастлив Макс.

У Вадима очень наблюдательная девушка. С подарком она точно угадала.

«Моя прекрасная девушка подарила мне виниловый проигрыватель, в который я влюбился во время нашей рождественской поездки в загородный домик, — рассказывает читатель. — В тот вечер я ставил нам пластинки Луи Армстронга и просто обмолвился, что было бы круто иметь такой дома, а она запомнила это и сегодня разбила сердечко таким милым и очень крутым подарком».

«Я большой фанат пазлов, и мой молодой человек подарил мне почти всю серию Funky Zoo от компании Heye. Остальные два пазла еще приедут. Особенность серии в том, что картинки можно составлять боковыми сторонами в любом порядке. В итоге получится длинный зоопарк с забавными животными», — пишет Ольга.

«Мне подарили подушку в форме эмодзи-кулака — с намеком, что, если я буду себя плохо вести, мне прилетит. Это была шутка. Или нет», — сомневается Настя.

«Целый год мечтал об этом инструменте! Пришел прямо к Новому году. Двадцать шесть лет играю на гитаре, и ни разу не было хорошего дорогого инструмента. Теперь он у меня есть», — радуется ДемОН.

«Вот такого прелестного малыша получил сегодня от лучшего друга. Мне 25 лет, и такому подарку я рад больше, чем какому-нибудь iPhone», — признается пользователь L.

А вот такое трогательное послание прислал нам Владимир. Он сделал подарок сам себе и своему четвероногому другу.

«У меня был лучший нематериальный подарок на этот Новый год: я наконец-то смог отметить его со своей любимой собакой. Четыре года назад я купил старый дом в деревне и начал строить агроусадьбу. Через пару месяцев ко мне прибился пес, откликавшийся на кличку Малыш. Малыш был весом 45 килограммов. Ветеринары сказали, что на тот момент ему было 5—7 лет. Осознавая, насколько быстротечен собачий век и что моему любимому песику уже как минимум 9 лет, я, несмотря на сопротивление всей родни и поступавших предложений отметить праздник в шумной компании, решил этот Новый год провести со своим «браунятиной» :) И это на самом деле самый лучший подарок».

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