На востоке России началась эвакуация из-за цунами 4 1.01.2024, 13:50

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Волны приближаются к Сахалину и Владивостоку.

В прибрежной части западного побережья российского Сахалина в связи с сильным землетрясением в Японии объявлена эвакуация, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области, передает ВВС.

В ряде районов включена система оповещения, людей призывают переместиться в безопасные места. «Всем находящимся в прибрежной части Татарского пролива следует немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях — 30 — 40 м над уровнем моря. (…) Уходить с возвышенности следует только после сигнала «Отбой тревоги цунами», — говорится в сообщении.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкой связи. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море.

Угроза цунами объявлена и в российском Владивостоке, сообщается на сайте мэрии города.

«Волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 местного времени (12:36 мск). Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», — говорится в сообщении.

Ранее землетрясение магнитудой 7,6 произошло в центральном регионе Японии, в 43 км от города Анамицу в префектуре Исикава. После этого было объявлено предупреждение об угрозе сильного цунами в Исикаве. Жителей прибрежных районов попросили «немедленно эвакуироваться на возвышенности».

Национальная телекомпания NHK сообщила, что волны высотой до 5 метров достигли Ното в префектуре Исикава. Власти также выпустили предупреждение о цунами в соседних префектурах Ниигата и Тояма, предупредив, что волны там могут достигнуть 3 метров высоты.

Крупнейший японский оператор атомных электростанций, компания Kansai Electric сообщила, что на атомных объектах в пострадавшем районе «отклонений от нормы нет».

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